НовостиОбщество30 апреля 2026 8:26

В Калининградской области обнаружили еще 230 га заросших сухостоем полей

Все они не используются и представляют опасность в пожароопасный период
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области за три дня специалисты обследовали 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Гусевском, Озерском и Полесском районах. Из 380 га 230 га оказались заросшими сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. На семи полях зафиксировали следы недавних пожаров. Об этом сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

Правообладателям заросших сельхозугодий объявлены предостережения. Информация о таких полях передана в МЧС.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 17 мая.