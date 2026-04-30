Родители школьников в Калининграде написали ЕГЭ по русскому языку

В десятый раз в Калининградской области прошла акция, в рамках которой родители школьников написали ЕГЭ. На этот раз экзамен по русскому языку сдавали взрослые во всех муниципалитетах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Калининграде ЕГЭ писали в школе №12, всего же в регионе было 25 пунктов проведения экзамена – в акции участвовали 60 человек.

У пап и мам появилась возможность не только проверить свои знания, но и видеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

В течение часа участники акции выполняли сокращенный вариант экзамена по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Отметим, в этом году обязательный ЕГЭ по русскому языку напишут все выпускники одиннадцатых классов, больше 4,9 тысячи человек.