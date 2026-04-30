В ближайшее время в Калининградской области посадят более 3,3 тыс. деревьев – минприроды

В Калининградской области в рамках компенсационного озеленения высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. По данным минприроды региона, в ближайшее время посадят 3350 деревьев, 241 кустарник, более 132 м живой изгороди. Также планируют организовать новые газоны на площади более 33 972 кв. м.

Говоря об итогах компенсационного озеленения за 1-й квартал 2026 года, в министерстве природных ресурсов и экологии сообщили о согласованных 40 проектов из 49 поступивших.

Эксперты контролируют прежде всего соответствие проектов нормативам, равноценность и качество посадочного материала.