В акции «Марш парков» на Куршской косе поучаствовало более полутысячи человек

. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

В акции «Марш парков» на Куршской косе в этом году приняли участие более 500 человек. В пресс-службе нацпарка отметили, что численность добровольцев меньше, а эффективность – выше.

В числе волонтеров, которые убирали мусор на косе, а также проводили благоустройство, были школьники и студенты. В частности, восьмиклассники из гимназии «Вектор» Зеленоградска, третьеклассники из «Школы будущего» Большого Исаково, воспитанники зеленоградского центра содействия семейному устройству детей «Наш дом», ребята из лицея № 35 имени Буткова Калининграда, студенты Высшей школы живых систем.

Отмечается, что впервые в этом году нацпарк «Куршская коса» стал участником проекта «Чистый берег». Уборка организована Фондом защитников природы – очистили несколько километров побережья Балтийского моря и одновременно провели практическое занятие по экологии.