В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда 30 апреля делают ремонт

В Калининграде в четверг, 30 апреля, дорожные работы ведут сразу на нескольких улицах города, в том числе – на площади Победы. Также, по данным городской администрации, дороги асфальтируют на:

проспекте Мира (промежуток от улицы К. Маркса до улицы Е. Ковальчук);

улице Яналова (от Советского проспекта до дома №2);

улице Летняя (участок у школы №46);

улице Шевченко;

Кроме того, демонтируют старый асфальт на:

улице 1812 года, улице Гражданской, улице Стекольной (на всем протяжении их);

улице Куйбышева, улице Пражской, переулке Грига (на всем протяжении);

улице Черняховского (на всем протяжении);

улице Заводской и улице Парковой (в районе памятника павшим).

Также к ремонту готовят дороги на улице Яналова и улице Летней, проспекте Победы, улице Коперника, улице Ботанической и улице Космической. На проспекте Победы у дома №50, помимо прочего, укладывают бордюры.