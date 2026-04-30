На «Фиштивале» в Зеленоградске забытой щуке дадут второй шанс

В Зеленоградске сегодня, 30 апреля, стартует гастрономический фестиваль морской кухни под открытым небом «Фиштиваль». Об интересных блюдах, которые там можно будет попробовать, рассказал в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» основатель движения «Уличная еда России», организатор фестиваля Александр Исаев.

- Будет много салаки в совершенно невероятных, очень интересных прочтениях. Будет много щуки, которая, на мой взгляд, очень недооцененная рыба. Щука будет как в пельменях жареных, так и в бургерах в виде котлет, - рассказал Александр Исаев.

«Фиштиваль», который станет уже 12-м по счету, проведут в Зеленоградске с 30 апреля по 3 мая. Гостей ждут на Музейной аллее (ориентир – станция Приморье, где те самые пупсы). На одной площадке встретятся участники из разных регионов России — от Мурманска до Владивостока. Будут и перепечи, и сочные ягоды, и копченая рыба, и оленина.