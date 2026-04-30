Часть жителей Зеленоградска и соседних поселков остались без воды 30 апреля

В Зеленоградске на улице Железнодорожной в четверг, 30 апреля, случилась коммунальная авария, ее устранением уже занимаются. По данным областного «Водоканала», до конца дня возможны перебои с водой.

В зону отключения попали дома на:

ул. Бровцева

ул. Гагарина

ул. Железнодорожная

пер. Железнодорожный

ул. Крылова

ул. Ленина

ул. Толстого

ул. Первомайская

ул. Пионерская

ул. Победы

ул. Садовая

ул. Сибирякова

Также без воды сидят жители поселков Малиновка, Клинцовка, Байконур, Вишневое, Сокольники.

