В Бранево российские дипломаты возложили цветы на могилы советских воинов

. Фото: правительство Калининградской области.

В Бранёво российские дипломаты возложили цветы на могилы советских воинов, церемонию провели на этой неделе.

Вместе с делегацией посольства России в Польше память павших почтили представители польских ветеранских и общественных организаций, наши соотечественники.

Традиция посещать воинское захоронение в Бранёво зародилась в 2010 году. Но, как сказали в правительстве, проведение акции приостановлено – польские власти закрыли въезд российским гражданам для участия в подобных мероприятиях.

Мемориальное кладбище в Бранёво считается самым крупным за пределами границ стран бывшего СССР захоронением советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны: здесь похоронено 32 тысячи красноармейцев.

Ранее мы рассказывали о встрече губернатора Алексея Беспрозванных с новым послом России в Польше Георгием Михно.