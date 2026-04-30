В Калининградском зоопарке рассказали о трансляциях для наблюдения за животными

В Калининградском зоопарке рассказали о трех онлайн-трансляциях для наблюдения за животными. Камеры установлены в вольерах львов, выдр и трубкозуба.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, за ленивыми львами можно следить в любое время суток – если повезет, вы увидите кошечек. Наблюдать же за трубкозубом Теренсом лучше вечером или ночью, когда он активен, ведь днем он часто просто спит.

А вот в паре выдр Марек и Кариба чаще всего вы увидите Марека – он более активен.