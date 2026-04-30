В Железнодорожном «Эшелон Победы» встретили 1000 человек

Праздничный «Эшелон Победы» 30 апреля побывал в поселке Железнодорожном, на станции его встретили около тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На платформе, где состоялся праздничный концерт, состав встречали юнармейцы, учащиеся школ и другие местные жители. Все они изучили экспозицию, которую доставил поезд.

Отмечается, что в здании вокзала работники ДК Правдинска организовали выставочное пространство, посвященное первым переселенцам. Мини-реконструкцию организовал творческий коллектив ДК Мозыря.

«Эшелон Победы», который тянет старый паровоз серии Эр, продолжает путешествие по региону. Завтра, 1 мая, поезд побывает в Нестерове, Гусеве и Черняховске.