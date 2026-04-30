Беспрозванных встретился с ветеранами становления Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных побывал в госпитале для ветеранов, где встретился с теми, кто стоял у истоков становления региона. Это труженики тыла, ветераны труда, почетные граждане, ветераны боевых действий. Мероприятие прошло 30 апреля, о нем губернатор рассказал в МАХ.

«Вы заложили надежный фундамент для процветания нашего любимого региона, на этом фундаменте сегодня мы строим будущее, развиваем города», – сказал губернатор в обращении к ветеранам.

Ветераны же рассказали свои истории, связанные с развитием Калининградской области.

Всем участникам встречи глава региона вручил юбилейные медали «80 лет Калининградской области», рассказал о праздновании 80-летия, о запланированных мероприятиях – их, напомним, запланировано более 450.