Беспрозванных наградил лучших пожарных в Калининграде

В Калининграде на площади Победы 30 апреля отметили День пожарной охраны России. На празднике побывал губернатор Алексей Беспрозванных, который вручил благодарности особо отличившимся сотрудникам МЧС.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, были отмечены командир отделения пожарно-спасательной части №4 по охране Московского района Георгий Гордунов, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Дмитрий Пащенко, замначальника пожарно-спасательной части №20 по охране Гурьевского района Александр Русаков, пожарный из части № 3 по охране Московского района Александр Степанов.
Также были вручены ведомственные награды МЧС России.
Глава региона отметил, что пожарная охрана – это служба сильных и отважных людей, для которых спасение жизни является не просто работой, а призванием.
«Со стороны правительства Калининградской области продолжим оказывать пожарной охране всестороннюю поддержку по обновлению материально-технической базы», - сказал губернатор.
На площади прошла выставка спецтехники и средств пожаротушения, профилактики и предотвращения пожаров.
История пожарной охраны в России берет начало с 30 апреля 1649 года.