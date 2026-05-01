В мэрии назвали дату завершения отопительного сезона в Калининграде

В Калининграде в понедельник, 4 мая, завершат отопительный сезон. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

«Получили официальные данные от синоптиков - в Калининград наконец-то пришло долгожданное устойчивое тепло», - написала она в соцсетях.

Отдельно в мэрии проговорили насчет оплаты за 4 майских дня: тот, кто платит по счетчику – заплатит за потребленное тепло и ни копейки больше, а тот, кто платит по нормативу – не заплатит ничего.