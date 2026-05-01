В Калининградской области выдано 1803 сертификата новорожденного

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области с начала года выдано уже 1803 сертификата новорожденного – родители малыша получают, напомним, по 10 тысяч рублей. Как говорят в пресс-службе областного правительства, подарочное свидетельство с поздравлением главы региона мама с новорожденным получают в день выписки.

При этом с июля механизм предоставления меры соцподдержки изменится – выплата будет осуществляться на основании электронного сертификата, с помощью которого можно приобрести различные товары детского ассортимента. Размер поддержки при этом останется прежним.

Мера поддержки предоставляется без учёта уровня дохода и имущества семьи – всем женщинам при рождении малыша. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 75 млн рублей ежегодно.