Беспрозванных рассказал о реконструкции водопроводно-насосной станции в Светлогорске

В Светлогорске начались работы по реконструкции водопроводно-насосной станции, рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных. После обновления станция сможет подавать до 10 тысяч кубометров воды в сутки – обеспечит весь Светлогорск.

В планах строительство дополнительного резервуара чистой воды, обновление насосов, замена сетей на территории станции. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Глава региона также сообщил о строительстве водозабора в Отрадном и завершении коллектора от Светлогорска до Пионерского – с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.