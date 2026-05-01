НовостиОбщество1 мая 2026 9:03

Беспрозванных рассказал о реконструкции водопроводно-насосной станции в Светлогорске

После завершения работ станция сможет обеспечивать весь Светлогорск водой
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В Светлогорске начались работы по реконструкции водопроводно-насосной станции, рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных. После обновления станция сможет подавать до 10 тысяч кубометров воды в сутки – обеспечит весь Светлогорск.

В планах строительство дополнительного резервуара чистой воды, обновление насосов, замена сетей на территории станции. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Глава региона также сообщил о строительстве водозабора в Отрадном и завершении коллектора от Светлогорска до Пионерского – с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.