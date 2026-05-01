В Калининградской области в период майских праздников усилена пожарная безопасность в лесах

В Калининградской области продолжает действовать особый противопожарный сезон, который продлится минимум до 17 мая. В дни майских праздников пожарная безопасность усилена особенно, сообщает минприроды региона. Главная цель – не допустить возникновения лесных пожаров и оперативно пресекать угрозы лесу.

Из хорошего – по состоянию на конец апреля 2026 года на землях гослесфонда не случилось ни одного пожара. Удалось пресечь 27 угроз лесному фонду – все это палы травы на площади 92 га. Также в рамках наземного патрулирования проведено уже 320 выездов.

Сейчас мониторинг пожарной опасности осуществляется на всей площади лесного фонда. Работают 15 высокотехнологичных камер видеонаблюдения, охватывающих территорию в режиме реального времени.

Если вы заметили дым в лесу, немедленно сообщите об этом по номеру 112 или на прямую линию «Центра тушения лесных пожаров»: 8 (4012) 96-78-76, 93-90-07, 52-93-14.