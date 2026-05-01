Калининградцам рассказали о погоде на выходные, ждем +25°С

В Калининградской области пятница стала самым прохладным днем перед «летними» выходными. О предстоящей теплой погоде рассказали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу, 2 мая, ночью в Калининграде и области +2...+5°C, у побережья +4...+7°C, малооблачно.

К полудню потеплеет уже до +16...+18°C. Днем до +19...+21°C, чуть прохладнее на побережье – до +15...+19°C.

К ночи +10...+13°C, ясно.

В воскресенье +8...+10°C на восходе и до +19...+21°C к полудню.

Днем в Калининграде и области воздух прогреется до +23...+25°C. У побережья будет чуть прохладнее – до +17...+22°C, малооблачно.

Вечером похолодает от +15...+18°C.

По предварительным прогнозам, в понедельник нас еще ждет тепло +20°C, начиная со вторника погода вновь станет умеренно-прохладной, повысится вероятность локальных ливней и гроз. Также обильные осадки возможны к середине недели.