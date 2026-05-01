В минздраве рассказали о трех сложнейших операциях в перинатальном центре Калининграда для спасения мам и детей

Фото: перинатальный центр Калининграда.

С начала года врачи Регионального перинатального центра провели три сложных кесаревых сечения женщинам с тяжелой акушерской патологией – под угрозой была жизнь мам и малышей. Всем сохранили жизни. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что у всех пациенток во время ведения беременности выявили предлежание плаценты – состояние, при котором она прикрепляется к нижней части матки и частично или полностью перекрывает внутренний зев детородного органа. Это очень опасное состояние.

Особенным вызовом для медиков стал случай, когда предлежание плаценты выявилось у женщины, ожидавшей двойню после двух кесаревых сечений. Это повысило риски и потребовало от хирургов ювелирной точности. Операция прошла успешно.

Во всех трех случаях дети родились здоровыми, благодаря опыту хирургов.