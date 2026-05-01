Мошенники звонят калининградцам и представляются сотрудниками «Водоканала»

В Калининградской области зафиксированы новые случаи мошенничества – аферисты звонят и представляются работниками «Водоканала». Они сообщают об отключениях воды в разных местах Калининграда в праздничные дни и просят указать код присланный по смс. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Помните, что настоящий «Водоканал» не занимается информированием жителей по телефону о наступлении аварийных ситуаций. Тем более организация не требует предоставить данные из смс, назвать коды и пароли.

Горожан призывают сохранять бдительность.