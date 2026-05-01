В Калининграде открыли сезон фонтанов

В Калининграде 1 мая официально открыли сезон фонтанов. Как рассказала глава городской администрации Елена Дятлова, их больше двух десятков и все прошли техническое обслуживание и готовы работать весь сезон.

Сити-менеджер отметила, что на некоторых городских фонтанах будут по традиции проходить световые и музыкальные представления:

в сквере у Музея изобразительных искусств в 12:00, 17:00 и 21:30 ежедневно, а в пятницу, субботу и воскресенье еще и вечернее лазерное шоу.

у стадиона «Балтика» в 21:30 ежедневно, плюс каждые 2 часа мини-шоу.

Фонтаны будут работать до 1 октября.