Беспрозванных принял участие в заседании ученого совета БФУ им. И. Канта

В Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде при участии губернатора состоялось заседание ученого совета БФУ им. И. Канта. На открытии ректор Максим Демин рассказал о достижениях вуза и задачах на будущее.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, губернатор Алексей Беспрозванных вручил медаль «За заслуги перед Калининградской областью» советнику директора Авиационного учебного центра Зое Гринько. Благодарностями отмечены начальник отдела строительства и ремонтов Галина Бобаль, завлабораторией инклюзивного образования Института образования и гуманитарных наук Наталья Старовойт, ведущий бухгалтер группы наличных расчетов и денежных документов Алла Папкова, директор спортклуба «Кантиана» Наталья Покровская, директор департамента стратегических коммуникаций Юлия Шкуркина.

А в честь 20-летия высшего медицинского образования в регионе ректор вручил почетные грамоты Министерства науки и высшего образования России,

Медалью «За вклад в развитие университета» наградили профессора Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий Наталью Бабенко, директора Высшей школы медицины Сергея Коренева, профессора Института образования и гуманитарных наук Юрия Костяшова.

Праздник завершился возложением цветов к могиле Иммануила Канта.