Летом в составе студотрядов в России будут работать более 750 студентов из Калининградской области

Сегодня, 1 мая, состоялось открытие летнего трудового сезона студенческих отрядов Калининградской области – торжественное мероприятие провели в парке «Юность» при участии студотрядовцев разных поколений. В правительстве региона напомнили, что в этом году трудовой семестр будет проходить в период празднования 80-летия региона и равняться надо на переселенцев, которые в свое время подняли край из руин.

В составе студенческих отрядов этим летом по всей стране будут работать более 750 студентов и школьников. Педагогические отряды – в детских лагерях и центрах. Строительные отряды отправятся представлять регион на всероссийских и межрегиональных студенческих стройках. Сервисные отряды примут участие во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах. Медицинские отряды отправятся в больницы, роддом №4, онкоцентр. Путинные отряды поедут на Дальний Восток, где предстоит работать на рыбзаводах Камчатского края. Ребят из отрядов проводников будем встречать в поездах.

Около 100 школьников региона будут работать в составе трудовых отрядов подростков.