На привокзальной площади Зеленоградска установят шлагбаум

Век ходи - век учись. Фото: Алексей ФОКИН.

Власти Зеленоградска вознамерились решить проблему «с хаотичным движением на привокзальной площади». Об этом сообщает местная газета «Волна».

И в самом деле, постоянно – и особенно в погожие дни – пресловутую площадь пересекают массы народа. Причем большинство норовит это сделать, как попало, игнорируя пешеходные переходы. Так что водителям пассажирских автобусов, причаливающих к остановке, приходится следить в оба, чтобы не задавить какого-нибудь беспечного торопыгу.

Способ решения проблемы выбран самый простой – установка шлагбаума с современной системой контроля. Администрация округа пообещала начать монтаж сооружения в течение двух-трех следующих недель, дабы успеть к началу курортного сезона.