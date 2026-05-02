В Калининграде российские боксеры победили сборную мира

В Калининграде прошла «Битва тяжеловесов» между боксерскими сборными Росси и мира. Наша команда победила со четом 3:2.
Турнир был организован Международной ассоциаций бокса (IBA) при поддержке Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Федерации бокса Калининградской области. В прямом эфире противостояние из пяти поединков транслировалось на телеканале «Матч ТВ».
В главном бою вечера россиянин Давид Суров единогласным решением судей победил мексиканца Кевина Мартинеза, занимающего первую строчку среди мексиканских тяжеловесов на портале BoxRec.