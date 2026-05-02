Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Калининград
НовостиСпорт2 мая 2026 12:34

В Калининграде российские боксеры победили сборную мира

«Битва тяжеловесов» состояла из пяти захватывающих поединков
Игорь ОРЕХОВ
Турниры под эгидой IBA неизменно собирают огромную зрительскую аудиторию.

Турниры под эгидой IBA неизменно собирают огромную зрительскую аудиторию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининграде прошла «Битва тяжеловесов» между боксерскими сборными Росси и мира. Наша команда победила со четом 3:2.

Турнир был организован Международной ассоциаций бокса (IBA) при поддержке Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Федерации бокса Калининградской области. В прямом эфире противостояние из пяти поединков транслировалось на телеканале «Матч ТВ».

В главном бою вечера россиянин Давид Суров единогласным решением судей победил мексиканца Кевина Мартинеза, занимающего первую строчку среди мексиканских тяжеловесов на портале BoxRec.