В Черняховске дали мастер-класс по средневековым танцам

В желающих погрузиться в атмосферу минувших веков недостатка не было. Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым..

В черняховском «Замке Инстербург» официально открыли очередной туристический сезон. Как обычно, это ознаменовалось шоу под названием «Музейный Пикник», в рамках которого состоялся целый ряд познавательных и развлекательных мероприятий.

Один из мастер-классов – «Танцующее Средневековье» провела Марион Талиезин, известная исполнительница средневековых танцев (более 17 лет профессионального опыта), основательница театра «Фата-Моргана».

Марион Талиезин является автором более 500 творческих произведений (стихи, повести, пьеса). В Калининград она переехала в 2021 году именно для того, чтобы следовать за своим интересом к эпохе Средних веков.