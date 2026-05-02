Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Калининград
НовостиЗвезды2 мая 2026 14:52

В Черняховске дали мастер-класс по средневековым танцам

Мероприятие состоялось в рамках открытия очередного туристического сезона
Игорь ОРЕХОВ
В желающих погрузиться в атмосферу минувших веков недостатка не было.

В желающих погрузиться в атмосферу минувших веков недостатка не было.

Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым..

В черняховском «Замке Инстербург» официально открыли очередной туристический сезон. Как обычно, это ознаменовалось шоу под названием «Музейный Пикник», в рамках которого состоялся целый ряд познавательных и развлекательных мероприятий.

Один из мастер-классов – «Танцующее Средневековье» провела Марион Талиезин, известная исполнительница средневековых танцев (более 17 лет профессионального опыта), основательница театра «Фата-Моргана».

Марион Талиезин является автором более 500 творческих произведений (стихи, повести, пьеса). В Калининград она переехала в 2021 году именно для того, чтобы следовать за своим интересом к эпохе Средних веков.