В Калининграде построят Центр бокса и борьбы

Умар Кремлёв (слева) и Алексей Беспрозванных уверены в будущем калининградского бокса. Фото: телеграм-канал Алексея БЕСПРОЗВАННЫХ.

В Калининградской области боксом занимаются почти 5 тысяч человек. Цифру указал губернатор Алексей Беспрозванных в своей публикации в соцсетях.

Как сообщил глава региона, вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым они обсудили строительство Центра бокса и борьбы в Калининграде. «Планируем начать строить в ближайшие два года, - проинформировал Беспрозванных - Уверен, место будет популярным».

Умар Кремлёв посетил наш регион в связи с проведением здесь матча тяжеловесов между боксерскими сборными России и мира.