В Калининграде построят Центр бокса и борьбы

В Калининградской области боксом занимаются почти 5 тысяч человек. Цифру указал губернатор Алексей Беспрозванных в своей публикации в соцсетях.
Как сообщил глава региона, вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым они обсудили строительство Центра бокса и борьбы в Калининграде. «Планируем начать строить в ближайшие два года, - проинформировал Беспрозванных - Уверен, место будет популярным».
Умар Кремлёв посетил наш регион в связи с проведением здесь матча тяжеловесов между боксерскими сборными России и мира.