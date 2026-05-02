Калининград
НовостиСпорт2 мая 2026 15:06

В Калининграде построят Центр бокса и борьбы

Губернатор обсудил проект с президентом IBA Умаром Кремлёвым
Игорь ОРЕХОВ
Умар Кремлёв (слева) и Алексей Беспрозванных уверены в будущем калининградского бокса.

Фото: телеграм-канал Алексея БЕСПРОЗВАННЫХ.

В Калининградской области боксом занимаются почти 5 тысяч человек. Цифру указал губернатор Алексей Беспрозванных в своей публикации в соцсетях.

Как сообщил глава региона, вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым они обсудили строительство Центра бокса и борьбы в Калининграде. «Планируем начать строить в ближайшие два года, - проинформировал Беспрозванных - Уверен, место будет популярным».

Умар Кремлёв посетил наш регион в связи с проведением здесь матча тяжеловесов между боксерскими сборными России и мира.