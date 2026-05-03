Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 10:26

Из-за аварии на путях в Литве задерживаются три поезда на калининградском направлении

О времени восстановления сообщения пока не сообщается
Николай ЛИТВИНОВ

ЧП произошло в 2 часа 10 минут в ночь на воскресенье, 3 мая. На станции Еся Литовской железной дороги сошли с рельсов несколько вагонов товарного поезда, из-за чего оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура.

- Движение всех поездов приостановлено. Задерживаются поезда дальнего следования № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград, - сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Информации о том, когда возобновится движение, пока нет. Пассажирам застрявших в пути поездов оказывают помощь сотрудники поездных бригад. После открытия движения на станции в Чернышевском всех бесплатно обеспечат бутилированной водой и питанием.