Из-за аварии на путях в Литве задерживаются три поезда на калининградском направлении

ЧП произошло в 2 часа 10 минут в ночь на воскресенье, 3 мая. На станции Еся Литовской железной дороги сошли с рельсов несколько вагонов товарного поезда, из-за чего оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура.

- Движение всех поездов приостановлено. Задерживаются поезда дальнего следования № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград, - сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Информации о том, когда возобновится движение, пока нет. Пассажирам застрявших в пути поездов оказывают помощь сотрудники поездных бригад. После открытия движения на станции в Чернышевском всех бесплатно обеспечат бутилированной водой и питанием.