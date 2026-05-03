В Калининграде пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий пройдет в ДК «Железнодорожников» (Калининград, ул. Железнодорожная, 2) 14 и 15 мая. Организаторы рассчитывают, что мероприятие будет интересно школьникам, абитуриентам, студентам и выпускникам, которые присматриваются к карьере в агропромышленном комплексе.

Возможности трудоустройства презентуют агрохолдинг «Залесье» и «ДолговГрупп», группа компаний «Атлантис», «Вичи Русь» и другими крупными представители отрасли. Представители ведущих образовательных учреждений области расскажут, где можно получить нужную в агропромышленном комплексе специальность или квалификацию. Для школьников ярмарка это еще и отличная возможность найти подработку на лето.

- Знакомство с будущими работодателями даст возможность заранее определиться с местом работы, а также до или после поступления в вуз или колледж заключить контракт с предприятием на целевое обучение. Это значит, что после получения профессии у выпускника уже будет гарантированная работа с достойной заработной платой и возможностью карьерного роста, - сообщает пресс-служба правительства области.

Молодых людей и их родителей ждут квесты, мастер-классы и образовательный лекторий. На выходе всем обещают памятные подарки.

Время работы ярмарки:

- 14 мая с 10:00 до 20:00;

- 15 мая с 10:00 до 16:00.