Беспрозванных прокомментировал ситуацию с задержкой поездов из-за ЧП в Литве

Два поезда не успели пересечь границу и остаются в нашей области, еще три - в Беларуси.

Из-за схода грузового состава на путях в Литве по-прежнему задерживаются пять пассажирских поездов калининградского направления. ЧП, напомним, произошло в ночь на воскресенье.

Два поезда, которые выехали из Калининграда в Москву и Адлер, не успели пересечь границу и находятся на территории нашей области.

- В ближайшее время они будут направлены на станцию в Черняховск. Там пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут и медпомощь,- написал Алексей Беспрозванных в соцсетях.

Три поезда, которые направлялись в Калининград, сейчас стоят на станциях в Беларуси.

- Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибо! - сообщил глава региона.

По словам губернатора, пока от Литовских железных дорог не поступало информации о том, когда движение поездов может возобновиться.