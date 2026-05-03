Литва объявила о готовности вновь принимать калининградские поезда

Литовская железная дорога уведомила своих коллег в Калининграде о готовности к приему поездов.

- Пассажирам следует ориентироваться на расписание, указанное на официальном сайте РЖД. Первым уже отправился поезд в направлении Санкт-Петербурга, - написал в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.

Напомним, что после ночного ЧП на станции Еся, где сошел с рельсов грузовой состав, оказались повреждены пути и было остановлено движение. На калининградском направлении сбой затронул пять поездов – два не смогли выехать из области, еще три направлялись к нам и остановились в Беларуси.