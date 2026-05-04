В Калининграде погибла семья из трех человек

Семья снимала квартиру на 9-м этаже.

В Калининграде под окнами высотного дома обнаружены тела трех человек – двух женщин и ребенка.

Погибшими оказались 70-летняя горожанка, ее 41–летняя дочь и трехлетний внук. Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже. По сведениям из неофициальных источников, пенсионерка страдала шизофренией, На месте происшествия была найдена оставленная бабушкой предсмертная записка.

В региональном Управлении СКР сообщили, что все обстоятельства произошедшего детально выясняются в рамках расследования возбужденного уголовного дела.