В понедельник в Калининградской области воздух прогреется до +26°С

В понедельник, 4 мая, в Калининградской области воздух прогреется до +26°С – преимущественно на востоке региона. В самом Калининграде до +19...+23°С, на побережье до +15...+18°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В первой половине дня небо малооблачное, небольшие дожди не исключены у побережья. После 15-16 часов локальные ливни и грозы ожидаются в южной, центральной и восточной части региона.

В Калининграде вероятность ливней и гроз не высока. Вечером похолодает до +10...+13°С.