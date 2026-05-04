Прокуратура требует уволить начальницу управления образования в Правдинске в связи с утратой доверия

Прокуратура через суд требует уволить начальницу управления образования воспитания молодежи администрации Правдинского округа в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что муниципальная служащая не сообщила работодателю о том, что ее родственница занимает руководящую должность в одном из подведомственных образовательных учреждений. Она в итоге не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Главе муниципалитета внесли представление, родственницу тут же уволили. А вот сама начальницы управления ответственности никакой не понесла.

Впереди суд.