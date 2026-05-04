В МЧС рассказали о пожаре с пострадавшей в Багратионовском районе

В поселке Заречное Багратионовского района в минувшее воскресенье, 3 мая, случился пожар, в котором пострадала женщина. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, горела хозяйственная постройка на площади 50 квадратных метров. Местную жительницу с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

Пожарные, а на месте работали 14 человек, эвакуировали газовый баллон, предотвратив угрозу взрыва, ликвидировали возгорание.

Причину случившегося установят дознаватели.