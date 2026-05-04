Служба охраны памятников проводит совещание после сообщений о трещинах на «Нимфе» Брахерта в Светлогорске

. Фото: prussia39.ru.

На понедельник, 4 мая, намечено проведение специального совещания после сообщений о трещинах на знаменитой «Нимфе» Германа Брахерта в Светлогорске. Специалисты выдут на место. Об этом «КП» сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

«Разумеется в курсе ситуации. Пытаемся заставить муниципалитет принять меры. Очередное предостережение направляем. В понедельник совещание по этой проблеме. На месте», - сообщил слава Службы.

Ранее мы рассказывали о том, что на «Нимфе» Брахерта в Светлогорске заметили трещины. Историки и краеведы обеспокоены состоянием памятника.