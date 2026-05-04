Названо место Калининградской области в рейтинге регионов с наиболее быстрым ростом зарплат

Калининградская область в рейтинге регионов с наиболее быстрым ростом зарплат заняла 55 место, расположившись между Томской область.ю и Республикой Адыгеей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Всего в списке 85 строчек.

Отмечается, что через 9.3 года (в среднем по России 8 лет) половина населения будет получать зарплату 200 тысяч рублей в месяц и более. 75 процентов населения будет получать ее только через 11,8 лет.

Первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тысяч, станут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, а также Татарстан, больше всего придется ждать жителям Ингушетии и Чечни.

Отмечается, что половина работников в начале 2026 года получала менее 65,6 тысячи рублей в месяц за вычетом НДФЛ, отмечают авторы исследования. По опросам сумма в 200 тысяч рублей стала для многих работающих россиян психологическим маркером «достойного заработка», к которому они стремятся.