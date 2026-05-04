Мать мальчика, отстраненного от занятий в калининградской школе, плюнула в лицо учителю

Инцидент случился в Школе будущего – там ученика отстранили от занятий, в конфликт с учителем вступила мать мальчика. Как сообщает пресс-служба областного суда, педагог в холле вручала маме пятиклассника уведомление об отстранении. Та документ принять отказалась и ударила учительницу рукой в грудь и по лицу.

Более того, мама, набрав в рот воды, выплюнула ее в лицо педагогу. Все это сопровождалось оскорбительными словами.

Позже женщина заявила, что учительница сама была инициатором конфликта – схватила ее за плечо. Однако, расследование это не подтвердило.

С мамы взыскали 50 тысяч в пользу учительницы. В доход местного бюджета также взыскана государственная пошлина в размере 3 тыс рублей.