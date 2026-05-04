9 мая по площади Победы в Калининграде проедет ретротехника

В Калининграде 9 мая в параде Победы не будет участвовать колонна военной техники. Ограничатся машинами времен Великой Отечественной войны – проедет 10 единиц техники. Сам парад в День Победы запланирован на 10:00.

Об этом 4 мая на оперативном совещании в региональном правительстве сказал заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Вячеслав Родионов.

Он отметил, что пешая колонна составит 983 человека, а репетиции пройдут 4 и 5 мая на площади Победы с 21:00 до 23:00. Заранее улицы в центре Калининграда перекроют.

9 мая в 22:00 состоится артиллерийский салют и фейерверк.

Напомним, колонна «Бессмертного полка» в этом году в празднике не участвует. Возможен онлайн-формат участия для желающих.