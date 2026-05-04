Под Калининградом двух школьников ударило током на опоре ЛЭП

Под Калининградом двух школьников ударило током, после того, как они забрались на опору ЛЭП, когда им «было скучно». Инцидент случился в Прибрежном неподалеку от пересечения улиц Заводской и Рабочей в минувшее воскресенье, 3 мая. Об этом «Клопс» сообщает со ссылкой на источники.

Оба ребенка доставлены в больницу. У одного ожоги лопатки, задней поверхности шеи и обеих кистей рук второй степени, сотрясение головного мозга.

У второго – ожоги ладоней и спины.

Состояние школьников сейчас удовлетворительное.