Названы новые сроки завершения строительства велодорожки на Куршской косе

Участок велодорожки от Зеленоградска до КПП нацпарка «Куршская коса» планируют завершить до конца мая.

До конца августа подрядчик завершит весь объект. Новые сроки озвучил 4 мая на оперативном совещании в правительстве области заместитель директора нацпарка Алексей Иванцов.

Руководитель прокуратуры Калининградской области Максим Попов объект назвал долгостроем.

- Меры со своей стороны мы принимаем. Проект довольно-таки длинный: соединение Куршской и Балтийской косы. Наши проверочные мероприятия в еженедельном режиме показывают, что там сил и средств недостаточно. Плюс – пассивная работа подрядной организации, - сказал прокурор, отметив, что работы должны вестись более наступательно активно.