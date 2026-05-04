НовостиОбщество4 мая 2026 13:01

В Калининграде и области с Днем Победы поздравят 43 ветеранов Великой Отечественной войны

Фронтовикам готовят персональные поздравления
Александр КАТЕРУША

В период с 6 по 9 мая на дому поздравят 43 ветеранов Великой Отечественной войны. Это фронтовики, которые живут в Калининграде и области.

Об этом 4 мая на оперативном совещании в региональном правительстве сказал заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Вячеслав Родионов.

Также он отметил, что 9 мая в Доме ветеранов также состоится поздравление ветеранов Великой Отечественной. Запланировано участие губернатора Калининградской области командующего Балтийским флотом.

Алексей Беспрозванных поручил уделить персональное внимание каждому ветерану в праздничный период.