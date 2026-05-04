В Калининградской области летом будут работать 32 официальных пляжа. Об этом 4 мая на оперативном совещании в правительстве региона сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

13 пляжей протяженностью более 7 км будет на море. Дежурить на них будут 225 спасителей

На внутренних водоемах, включая озера в Калининграде, организуют 19 пляжей обще протяженностью 2 км. Работать на них будет 61 спасатель.

Из резервного фонда были выделены деньги на организацию пляжей в трех местах: «Витланд» под Балтийском (6.56 млн рублей), Сокольники (4.43 млн) и озеро Синявинское (10.29 млн).

- Все мероприятия, связанные с безопасностью, там проведены. Мы рассчитываем, что в этом году муниципалитеты подготовят эти территории к открытию в качестве нормальных полноценных пляжей, где наши жители и гости смогут с комфортом отдыхать, - сказал министр.

Специальная комиссия намерена проверить пляжи региона 28 мая. С 1 июня открывается купальный сезон во всех местах, которые получат положительные заключения от Роспотребнадзора и МЧС.