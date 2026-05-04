После падения пенсионерки на стройке в Советске заведено уголовное дело

После травмирования пенсионерки на стройке в Советске заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Еще 17 апреля 2025 года пожилая женщина зашла на территорию стройплощадки на ул. Красноармейской. Территория огорожена не была, пенсионерка споткнулась и упала, получив тяжкие травмы.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

Отмечается, что ранее по иску надзорного ведомства в пользу женщины удалось взыскать компенсацию морального вреда 300 тыс. рублей.