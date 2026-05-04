В Калининграде определят лучшего машиниста и сварщика

В Калининграде стартовал прием заявок для участия в третьей номинации регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Как рассказали в министерстве социальной политики, предстоит определить самых-самых в профессиях: машинист грузового и пассажирского транспорта, сварщик. Также конкурс проводится среди ветеранов СВО, работающих по широкому кругу гражданских профессий и специальностей.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в рамках национального проекта «Кадры». Лучшие по итогам федеральных этапов получают: за первое место – 1 млн рублей, за второе – 500 тыс. рублей и за третье место – 300 тыс. рублей.

Подробности – в департаменте труда и занятости населения министерства соцполитики Калининградской области по телефонам: 211-924, 671-436.