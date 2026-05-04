Кадетский фестиваль «Салют Победы» объединил более 1500 участников в Калининграде

Кадетский фестиваль «Салют Победы» в Калининграде был посвящен празднованию 80-летия со дня образования Калининградской области и 81-й годовщине Победы. Торжественное мероприятие объединило порядка 1500 человек.

Лучшие кадетские коллективы региона представили танцевальные и вокальные номера, выступления по игре на ударных инструментах, сообщает пресс-служба областного правительства. В этом году победителем стал Андрея Первозванного Кадетский морской корпус, второе место занял коллектив школы № 2 Калининграда, а третье – школа №24 имени героя России подполковника Сергея Чебнева.

Команды-победители прошли торжественным строем и возложили цветы к памятному знаку героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кёнигсберга.

Отмечается, что на фестивале гости могли изготовить масксети, пройти полосу препятствий, принять участие в перетягивании каната, настольном теннисе, армрестлинге, хоккее на траве, мастер-классах по основам тактического боя, огневой подготовки, тактической медицины и криптографии.