Губернатор призвал обратить внимание на гидов, которые водят экскурсии по Калининградской области: что и о чем рассказывают туристам. Тему Алексей Беспрозванных поднял 4 мая на оперативном совещании в правительстве региона, обратившись напрямую к руководителю областного министерства по культуре и туризму.

- И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов. Потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области и объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. Потому что иногда поступают жалобы, о чем рассказывают гиды. – высказался губернатор и напомнил, что неаттестованные гиды в регионе не могут проводить экскурсии.

Отдельно глава региона высказался насчет того, какие иллюстративные материалы показывают туристам.

- Показывают разные интересные такие фотографии с немецким, понятно, прошлым, да, но как рассказывают? Это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо вот с правоохранительными органами, поработаем вместе, - сказал губернатор.