Прокурор поручил разобраться с торговлей рыбой на Куршской косе

Руководитель прокуратуры Калининградской области Максим Попов призвал разобраться с торговлей на Куршской косе. Тему он подняли 4 мая на оперативном совещании в правительстве региона сразу после доклада заместителя директора нацпарка Алексея Иванцова о развитии Куршской косы.

- Торговые точки – я вам скажу, возникают вопросы по их законности и обоснованности нахождения. У вас, начиная с продукции, которая там реализовывается, не буду всю информацию сейчас приводить, но и напитками спиртосодержащими торговля идет, и рыбой торгуют. Законность этих мест вызывает определенные вопросы, - сказал прокурор.

- Задача понята? Привести [в порядок]. Все-таки пар федерального, национального значения. Это важнейшее место, которое мы будем точно охранять, сохранять. Вы должны к этому относиться не просто как к работе. Вы где живете, в Калининградской области – обратился губернатор Алексей Беспрозванных к представителю администрации Куршской косы.

- Да, вы знаете, я родился в поселке Морское на Куршской косе, - ответил Алексей Иванцов.

- О том и речь. Относиться нужно, как к своему дому, как к своему уголку, – заметил губернатор и призвал разобраться с торговыми точками и наладить уборку мусора в нацпарке.