Фонд капремонта взялся за дом с чайками на проспекте Мира в Калининграде

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

В Калининграде преобразят дом № 50-56А на проспекте Мира. Скоро начнутся работы, сообщает Фонд капремонта Калининградской области. Здание это отличается от многих своей сложной формой (каждый подъезд здесь смещен относительно предыдущего) и рисунками из кирпича (на простенках чайки и парусник, аисты и кит). Эти изображения сохранят.

«Ступенчатый ритм здания подчеркнем визуальным разделением на секции: две будут в штукатурке, три чередующиеся с ними – отделаны бетонной плиткой.

Цвета будут такие: темно-серый, оттенки коричневого и красного кирпича.

Сроки ремонта не называют.