Пенсионер из Калининграда отдал мошенникам 70 миллионов рублей

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пенсионера из Калининграда обманули телефонные мошенники, он передал им огромную сумму – 70 миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Как выяснили полицейские, 77-летнему мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист убедил жертву в том, что сбережения под угрозой и их нужно срочно задекларировать. Мужчина согласился и передал приехавшего к нему домой курьеру наличку.

Интересно, что посыльной была женщин – ее уже удалось задержать.

Заведено уголовное дело.