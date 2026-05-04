В правительстве утвердили программу празднования Дня Победы в Калининграде

В Калининграде отмечать День Победы начнут 9 мая с 10 утра – именно в это время на главной площади города пройдет парад Победы. Военной техники не увидим, участие в смотре примут пешие расчеты и ретротехника. В правительстве утвердили и остальные мероприятия памятного дня.

Что будет на площади Победы:

- 14:05-15:30 – выступление артистов драматического театра и симфонического оркестра. Спектакль-концерт «Время помнить. Время жить»;

- 15:30-16:00 – концерт ансамбля народной песни «Облепиха»;

- 16:00-16:30 – выступление Балтийского казачьего хора;

- 16:30-17:30 – выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики»;

- 17:30-18:00 – выступление исполнителей и коллективов Калининграда и области;

- 18:00-19:00 – выступление ансамбля песни и пляски Балтийского флота;

- 19:00-20:00 – выступление артистов Калининградского театра эстрады;

- 20:15-21:00 – концерт группа «Катюша»;

- 21:00-22:00 – концерт группы «Громче» и Балтийского казачьего хора.

Что будет на территории военно-мемориального комплекса «Форт №5»:

- 10.00-10.30 – возложение цветов на Аллее Героев и у стелы «Штурм»;

- 11.00-12.00 – концерт артистов вокальной школы «Твой голос»;

- 12.00-12.50 – бесплатная экскурсия по территории форта;

- 14.00-14.30 – реконструкция штурма Кёнигсберга;

- 15.00-15.50 – бесплатная экскурсия по территории форта;

- 15.00-18.00 – концертная программа.

В течение дня у форта будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, торговой ярмарки. Будет проходить демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской наступательной операции в «Полевом кинотеатре».

В музее «Форт № 5» работают выставки: «Герои Советского Союза – участники штурма Форт № 5», «Памятники оборонительного зодчества», «Штурм Кёнигсберга» (редкие фотографии военного времени), «Немцы против Гитлера» (о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны), «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» (из семейного архива В. Т. Хрюкина), «Шакалы Гитлера», «Война, как ком, катилась по дорогам...» (фотографии 1941-1945 гг. корреспондентов ТАСС из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург), «В небесах мы летали одних» (к 75-летию образования легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»), «Донбасс. Прошлое и настоящее», «Суворов. Наука побеждать».

Мероприятия в Калининграде закончатся праздничным салютом в 22:00.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году в Калининграде и городах области не предусмотрено.